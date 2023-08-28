سوريا: عدوان جوي "إسرائيلي" يُخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

فلسطين اليوم

شنت وقات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، عدواناً جديداً استهدف مطار حلب الدولي، ما أدلى إلى إخراجه عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العدوانية في سوريا وشن غارات على مناطق ومدن عدة فيها، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقع إصابات وإلحاق أضرار عديدة بالمنطقة.