4 إصابات بينها خطيرة خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين قرب حاجز "دوتان" بجنين

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم الأثنين 28/8/2023 ، إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" قرب حاجز دوتان بجنين .

وبينت مصادر خاصة ان قوات الاحتلال نصبت الليلة الماضية كميناً محكماً لعدد من رجال المقاومة ممن نفذوا عملية اطلاق نار صوب الحاجز، حيث ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب السيارة التي كان يستقلها الشبان .

وأوضحت المصادر الخاصة انه تم نقل الشابان الى مستشفى ابن سيناء بجنين حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة ، في حين تم الحدث عن اعتقال احدهم ولم يتم تأكيد المعلومة بعد.

ويشار الى ان مقاومين من كتيبة جنين تواصل استهداف حاجز "دوتان" بجنين بشكل يومي وتخوض اشتباكات مسلحة .