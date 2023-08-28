أسير من جنين يدخل عامه الـ (35) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: إن الأسير المجاهد رائد محمد شريف السعدي (57 عامًا)؛ من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أربعة وثلاثين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس والثلاثين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/08/1989م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الإنتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير رائد السعدي انضم لقائمة "جنرالات الصبر" قبل تسعة أعوام؛ وجنرالات الصبر هو مصطلح يطلق على من أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ربع قرن من الزمان؛ وهو عميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد رائد السعدي ولد بتاريخ 20/02/1966م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن جلبوع.