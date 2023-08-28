الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة ويحاصر منزلاً في بيت ريما
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 28/8/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة .
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، ودفعت بتعزيزات عسكرية للقوات الخاصة .
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال حاصرت منزل عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع
وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إبراهيم وأيهم عبد اللطيف البرغوثي.
وعرف من بين المعتقلين في مناطق متفرقة بالضفة :
المصاب علي أبو بكر- جنين
المحرر كفاح الجاغوب- بيتا جنوب نابلس
عز مرشود- مخيم بلاطة شرق نابلس
مكرم مسعود- نابلس
تامر مسعود- نابلس
المحرر ماجد متعب- الخليل
يزن الهريمي- مخيم عايدة شمال بيت لحم
مصطفى حجازي- مخيم عايدة
أحمد صالح- عارورة شمال رام الله
عبد المجيد صالح- عارورة
أيهم عبد اللطيف البرغوثي- بيت ريما شمال رام الله
ابراهيم عبد اللطيف البرغوثي - بيت ريما شمال رام الله
علي طارق الحج محمد- المغير شرق رام الله
أيسر طارق الحج محمد- المغير