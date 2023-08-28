الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة ويحاصر منزلاً في بيت ريما

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 28/8/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، ودفعت بتعزيزات عسكرية للقوات الخاصة .

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال حاصرت منزل عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع

وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إبراهيم وأيهم عبد اللطيف البرغوثي.



وعرف من بين المعتقلين في مناطق متفرقة بالضفة :

المصاب علي أبو بكر- جنين

المحرر كفاح الجاغوب- بيتا جنوب نابلس

عز مرشود- مخيم بلاطة شرق نابلس

مكرم مسعود- نابلس

تامر مسعود- نابلس

المحرر ماجد متعب- الخليل

يزن الهريمي- مخيم عايدة شمال بيت لحم

مصطفى حجازي- مخيم عايدة

أحمد صالح- عارورة شمال رام الله

عبد المجيد صالح- عارورة

أيهم عبد اللطيف البرغوثي- بيت ريما شمال رام الله

ابراهيم عبد اللطيف البرغوثي - بيت ريما شمال رام الله

علي طارق الحج محمد- المغير شرق رام الله

أيسر طارق الحج محمد- المغير