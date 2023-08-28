إصابة خطيرة لامرأة بالرصاص ببلدة "الفريديس" في الداخل المحتل

فلسطين اليوم

أصيبت امرأة، تبلغ 52 عاماً من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس بالداخل الفلسطيني المحتل.

ووفق شهود عيان، فإن المصابة تعرضت لجريمة إطلاق نار بعد خروجها من حفل زفاف في البلدة.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 149 قتيلاً، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

ومنذ مطلع شهر أغسطس ولغاية الآن، قتل 20 شخصاً في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي، في الوقت تتقاعس فيه حكومة الاحتلال وقواتها عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة "الأمن الإسرائيلية" مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.