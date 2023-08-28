بعد الارتفاع الكبير.. هل تعود الحرارة للانخفاض اليوم الاثنين؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في معظم المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.