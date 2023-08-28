فلسطين اليوم

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 28 أغسطس – سعر الذهب بالدينار واصلت أسعار الذهب اليوم في الأردن استقراراها الملحوظ خلال تعاملات الاثنين 28 أغسطس/آب 2023، في ظل الإجازة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 28 أغسطس – سعر الذهب بالدينار

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.71 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المشغولات الذهبية في البلدان العربية.

وسجل سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.78 دينار أردني.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.5 دينار أردني.

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 28 أغسطس – سعر الذهب بالدينار







أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.25 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1329 دينارا أردنيا.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.71 ألف دينار أردني

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.97 دينار أردني.

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الذهب العالمي

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس/ آب، ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 12452 عقدا مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 6738 عقدا مقارنة مع التقرير السابق.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 179 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب في ظل استمرار تمسك البنك الفيدرالي في التشديد النقدي، إلى جانب استمرار خروج الاستثمارات من أسواق الذهب لصالح أسواق السندات.

أيضاً حقيقة أن الذهب يتداول في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة سواء في الولايات المتحدة أو المنطقة الأوروبية عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب بشكل عام ويدفع الاستثمارات إلى الخروج لأسواق السندات.

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 28 أغسطس – سعر الذهب بالدينار

انحسار المخاوف من التباطؤ في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم أدى إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام.