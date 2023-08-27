فلسطين اليوم

سعر الدولار في الجزائر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، وتعتبر الجزائر من أكثر الدول اهتماماً بأسعار الدولار في دول المغرب العربي كونها تمتلك اقتصاداً قوياً، ولذلك تستحوذ أسعار الدولار في الجزائر على اهتمام عدد كبير من الجزائريين لذلك نجدهم يبحثون عنها عبر محركات البحث العالمية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذا المقال أسعار الدولار في الجزائر مقابل الدينار الجزائري وكافة التغييرات على أسعاره، وقد جاءت أسعار الدولار مقابل الدينار الجزائري في الأسواق كما يلي:

استقرار سعر الدولار في الجزائر اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار في الجزائر، اليوم الإثنين 28-8-2023، دون أي تغيير في التعاملات داخل البنوك، بعد زيادة 16 سنتيما خلال اليومين الماضيين، فيما تستهدف الحكومة الجزائرية تصدير هيدروجين أخضر بقيمة 10 مليارات دولار.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري، مسجلا 136.32 دينار في بنك الجزائر المركزي.

وسجل سعر الدولار أمام الدينار الجزائري في البنوك الجزائرية نحو 136.31 دينار للشراء و136.33 للبيع اليوم.





سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بالجزائر مسجلا 200 دينار للشراء و202 دينار للبيع.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

واستقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري عند 147.98 دينار جزائري، داخل بنك الجزائر المركزي.

سعر اليورو أمام الدينار الجزائري

وبلغ سعر اليورو أمام الدينار الجزائري في البنوك الجزائرية نحو 147.94 دينار للشراء و148.01 دينار للبيع.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

انتاج الهيدروجين الاخضر

وتهدف الحكومة الجزائرية لإنتاج 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بين عامي 2030 و2040. وهو ما يمثل 10% من الطلب الأوروبي المتوقع خلال تلك الفترة.

تأتي هذه المساعي في ظل وجود توجه عالمي للحصول على مصادر نظيفة للطاقة، الأمر الذي من شأنه محاربة تغير المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني، وتحقيق مساعي أوروبا في إيجاد مصادر بديلة للطاقة عن الغاز الروسي.





حجم الاستثمار في الهيدروجين

وقال المدير العام للاستشراف في الوزارة، إنّ “نوايا الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في الجزائر تقدر بما بين 25 و30 مليار دولار.”

وأضاف أن حجم الاستثمارات مرتبط بـ”تطور السوق، وتطور إمكانيات الإنتاج في البلاد، بعد اكتساب هذه التكنولوجيا، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وإنجاز الدراسات التي من خلالها ستتضح الرؤية لتنفيذ هذه المشروعات عن طريق الشركات الجزائرية والأجنبية التي تبدي رغبة في استيراد الهيدروجين”.