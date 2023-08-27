فلسطين اليوم

كَرَمت حركة الجهاد الإسلامي في إقليم الوسطى، ثلة من حفظة كتاب الله في حفل نظمته برعاية دائرة العمل الخيري، في قاعة الشقاقي في مسجد الرحمن بالبريج وسط قطاع غزة.

وحضر التكريم، مسؤول الإقليم وأعضاء الإقليم و دائرة القرآن الكريم بأقسامها ومشرفيها وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والحافظين والحافظات لكتاب الله وذويهم .

وفي كلمة الحركة أشاد الاسير المحرر يسري المصري بهذا الحفل الذي يكرم أهل القرآن وحفظة كتاب الله وهم الذين كرمهم الله وجعلهم من الحافظين لكتابه وجعلهم من خيرة الناس وخاصة الله ، ووجه شكره لحركة الجهاد الإسلامي ولجنة العمل الخيري على دعمهم المتواصل لحفظة القرآن الكريم والاهتمام بهم وتحفيزهم .

وأكد مسؤول اللجنة الدعوية في إقليم الوسطى محمد اللوح في كلمته أن هذا العمل الخالص لوجه الله ما هو إلا هدية صغيرة لتكريم حفظة كتاب الله ، وأشاد بالطلاب والطالبات الذين قضوا الاجازة السنوية في حفظ كتاب الله وترتيله وهم أبناء المساجد ورجال الغد وأصحاب الدعوة والقدوة الحسنة لكل أبناء جيلهم ..

ونهاية الحفل كرمت الحركة الطلاب والطالبات المحتفى بهم بحقيبة مدرسية وقرطاسية ، وشكر الحفظة وذويهم الحركة على هذ اللفتة الطيبة والتي تأتي تزامنا مع بداية العام الدراسي متمنين للطلبة سنة دراسية موفقة بإذن الله .

























