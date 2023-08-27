أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28 أغسطس 2023- سعر الذهب بالجنيه المصري

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28 أغسطس 2023- شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً جديداً خلال تعاملات الاثنين 28 أغسطس/ آب 2023، وذلك بعد انخفاض مماثل في سعر الذهب العالمي، حيث يأتي ذلك بينما يسيطر الاعتدال على تحركات الذهب مؤخراً سواء في الصعود أو الهبوط.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28 أغسطس 2023

ووفقاً لأسعار السوق فإن الذهب في مصر يرتفع عن السعر المعلن وفقا للمصنعية من منطقة لأخرى وحسب نوع الذهب وكذلك حجم الجهد اليدوي المبذول فيها.

وتتراوح أسعار المصنعية في مصر وفق ما هو معلن من بعض التجار بين 70 جنيها و170 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28 أغسطس 2023





سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2566 جنيها للبيع و2589 جنيه للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي، مقابل 2577 جنيها للبيع و2600 جنيه للشراء أمس.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1924 جنيها للبيع و1941 جنيها للشراء، مقابل 1933 جنيها للبيع و1950 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18120 جنيها للشراء و17960 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2245 جنيها للشراء و2265 جنيها للبيع، مقابل نحو 2255 جنيها للشراء و2275 جنيها للبيع أمس.

أسعار الذهب العالمي

استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع المنتهي على ارتفاع ليعود الارتفاع الأسبوعي الأول بعد 4 أسابيع من الخسائر، ولكن يبقى الغموض هو المسيطر على مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، وذلك بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي أول أمس والذي لم يقدم جديد للأسواق لبناء نظرة مستقبلية لتحركات المعدن الأصفر.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لغولد بيليون.