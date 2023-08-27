فلسطين اليوم

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، ويستحوذ على اهتمام الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها عبر محركات البحث العالمية، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذا المقال التغييرات على أسعار الدولار في لبنان وكافة الأمور المتعلقة بها، حيث جاءت أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق كما يلي:

استقر سعر صرف الدولار في لبنان، اليوم الإثنين 28-8-2023، في مواجهة الليرة، ودق حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة ناقوس الخطر من التأخر في إقرار القوانين.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في ابنان

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في لبنان في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.





سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

تأثير تأخير القوانين الإصلاحية

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم المنصوري إن تأخر الحكومة والسياسيين في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى التأثير السلبي على الاقتصاد السليم، ويعرض لبنان لمخاطر عزل من النظام المالي العالمي، ما ينعكس على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي.

وأضاف المنصوري في تصريحات له: "إذا كانت كلّ القوى السياسية والكتل النيابية مجمِعة على هذه العناوين، أجدّد الطلب من الجميع، لعقد جلسات عمل متتالية لإقرار القوانين التي تضمن مصلحة وحقوق المودع والمواطنين وسيتجنّد المصرف المركزي نفسه لذلك".

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

أسباب استقرار الدولار

وتابع قائلاً حول أسباب استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية: "إنه ليس وليد صدفة وأن استقرار الليرة في مواجهة الدولار هو نتاج تعاون بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المالية، وجهود السلطات القضائية والأمنية التي تعمل بشكل مستمرّ لمنع أيّ تلاعب من قبل المضاربين على سعر الصرف".

وأكّد أنه «في ظلّ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وكمية الدولارات الموجودة في السوق، فإنّ الإستقرار النقدي مستمرّ، ويتمّ بالوسائل النقدية التقليدية وفقا للمادتَين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، أيّ بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المالية وحاكم المصرف المركزي.



