أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 أغسطس 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الاثنين عند أسعار أمس، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر عالمياً.
ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لجولد بيليون.
كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.898 ألف دينار عراقي.
سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم
وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.540 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.462 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.026 ألف دينار عراقي.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.614 مليون دينارعراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 564.318 ألف دينار عراقي.