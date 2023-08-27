فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 أغسطس 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الاثنين عند أسعار أمس، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 أغسطس 2023

استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع المنتهي على ارتفاع ليعود الارتفاع الأسبوعي الأول بعد 4 أسابيع من الخسائر، ولكن يبقى الغموض هو المسيطر على مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، وذلك بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي أول أمس والذي لم يقدم جديد للأسواق لبناء نظرة مستقبلية لتحركات المعدن الأصفر .

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لجولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 أغسطس 2023





أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.615 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية .

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.898 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.540 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.462 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.026 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.614 مليون دينارعراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 564.318 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق