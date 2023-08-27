فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا، حيث زادت نسبة البحث على الموضوع عبر محركات البحث العالمية، وخاصة من فئتي التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، علة تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الدولار في سوريا والتطورات التي تطرأ عليها تبعاً للتغييرات العالمية، حيث جاءت أسعار الدولار في سوريا كما يلي:

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، اليوم الإثنين 28-8-2023، في تعاملاته في الأسواق بدلاً من الهبوط خلال الأيام الماضية، لتفقد العملة السورية 300 ليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.





سعر الدولار مقابل الليرة السورية

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصراف.

سعر صرف الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13600 ليرة للشراء و 13800 ليرة للبيع مقابل 13150 ليرة للشراء و13350 ليرة للبيع أمس.

100 دولار كم تساوي ليرة سورية؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.350 مليون ليرة سورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

سعر الليرة التركية في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 510 ليرات للشراء 520 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا

وقفز سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14243 14677 ليرة للشراء و 14898 ليرة للبيع مقابل ليرة للشراء و14465 ليرة للبيع أمس.



