مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" يختتم يومه الأول بالدعوة لدعم المقاومة

فلسطين اليوم

اختتم مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" أعمال يومه الأول، في جلسة عمل ناقشت الواقع الفلسطيني وجهاد العراقيين في فلسطين.

وأكدت كلمات المشاركين ضرورة التفاف أبناء الأمة حول القضية الفلسطينية ودعم المقاومة كخيار لاسترداد الأرض والحقوق والمقدسات، مشدّدةً على أهمية وقوف الشعوب الاسلامية والحرّة إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة، قد بدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد، بزيارة مقام الإمام الحسين (ع)، ومن ثمّ مقام أبي الفضل العباس (ع)، ومن بعدها عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث أكّد فيها المشاركون أنّ حضورهم هو امتداد للنهضة الحسينية، وتجديدٌ لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرته، مشدّدين على وجوب مواجهة العدو الصهيوني والتّصدي له.

وستناقش اللجان المشاركة يوم غدٍ الاثنين، التجليات العالمية في القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس الشريف، إلى جانب مسؤولية الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك منذ الساعة التاسعة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، في جامعة وارث الأنبياء عليه السلام.

وعند الساعة الرابعة عصرًا تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر والتي ستضمن كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، يليها قراءة البيان الختامي وإعلان نتائج المؤتمر، في مدرج جامعة الزهراء عليها السلام (للبنات).

ويختتم المؤتمر أعماله، بزيارة المشاركين لمقام الإمام علي (ع) في النجف الأشرف، ومن بعدها افتتاح موكب نداء الأقصى المتواجد على الطريق المؤدّي إلى كربلاء، عند الساعة الثامنة مساءً.