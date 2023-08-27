مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "الجلمة" شمال شرق جنين

فلسطين اليوم

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، تجاه حاجز "الجلمة" شمال شرق جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه حاجز "الجلمة" قرب جنين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين بإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة، بالإضافة للمستوطنات القريبة منها، ويوفعون إصابات أضرار فيها.