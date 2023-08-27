الهيئة الخيرية في غزة توزع كفالات الأيتام

فلسطين اليوم

وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كفالات الأيتام، حيث تسلم 142 يتيم كفالاتهم الموسمية بدعم من مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH .

وأوضح مدير الهيئة في مكتب غزة، د. صالح الكاشف أن الاستمرار في توزيع هذه الكفالة يأتي في إطار المساهمة في مد يد العون والتخفيف عن كاهل هذه الفئة في ظل غياب المعيل.

وعبّر ذوو الأيتام عن شكرهم للشعب التركي المعطاء، حيث تسهم هذه الكفالات في توفير حاجات ومتطلبات أطفالهم الأيتام، لا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما وتقدم قسم الأيتام في الهيئة الخيرية- مكتب غزة بالشكر لمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، والشعب التركي المعطاء على جهدهم في دعم ملف الأيتام، مؤكدين ضرورة استمرار هذا العطاء في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.