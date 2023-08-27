صحة الاحتلال توصي بارتداء الكمامة ايذاناً ببدء موجة كورونا

فلسطين اليوم

أوصى مسؤول كبير فيما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية" اليوم الأحد 27/8/2023، بضرورة ارتداء الكمامات، مؤكداً بداية موجة من الإصابة بكورونا.

وكانت "إسرائيل" أعلنت في17 من الشهر الجاري، عن رصد أول إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا في مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب"، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية أنهما تراقبان عن كثب متحوّرا جديدا من "كوفيد 19"، رُصد في دول بينها إسرائيل.

وجاء في نشرة المنظمة الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 ، أن البروتينات الشوكية الموجودة على سطح المتحور الجديد، تؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان.

فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، إن "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول ‘بي.إيه.2.86‘".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد لا يزال غير معروف ويتم تقييمه بدقة"؛ فيما اعتبر أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن، فرانسوا بالو، أن الاهتمام الذي يثيره المتحور الجديد له مبررات.

وفي السياق، أكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة بين 17 تموز/ يوليو الماضي و13 آب/ أغسطس الجاري، سُجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2300 حالة وفاة.

ومنذ اكتشافه في وهان بجنوبي الصين أواخر عام 2019، أصاب فيروس كورونا أكثر من 769 مليون إنسان، وتسبب في وفاة من 6.9 ملايين في كل أنحاء العالم.