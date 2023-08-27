حزب العدالة والبناء الليبي يطالب بإقالة وزيرة الخارجية

فلسطين اليوم

استنكر حزب العدالة والبناء، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي".

وطالب حزب العدالة والبناء، رئيس الحكومة بإقالة وزيرة الخارجية فوراً من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء الذي وصفه بـ"المشبوه".

وقال الحزب: "هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحاً وافياً في وسائل الإعلام".

وأضاف حزب العدالة والبناء: "هذه الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطاً أحمر يجب عدم المساس به".