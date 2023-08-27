فلسطين اليوم

موعد المنحة القطرية شهر 9 2023 رابط تسجيل المنحة القطرية 100 دولار- في الآونة الأخيرة تزايد البحث على موعد المنحة القطرية شهر 9 2023 رابط تسجيل المنحة القطرية، كون أن الكثير من الأهالي يبحثون عن التسجيل للحصول على مساعدات نقدية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، لذا نسعى في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد المنحة القطرية شهر 9 2023 رابط تسجيل المنحة القطرية 100 دولار.

موعد المنحة القطرية شهر 9 2023 رابط تسجيل المنحة القطرية 100 دولار

ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في وقت سابق، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط التسجيل وتحديث بيانات المنحة القطرية 100 دولار التي يستفيد منها نحو 27 ألف مستفيد من أهالي غزة.

رابط تسجيل المنحة القطرية 100 دولار من هنا

لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

وقالت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت: إنه سيتم صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، بينما سيتم الصرف للمنتفعين الجدد مرة كل شهرين.

وأشارت الكحلوت إلى أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألفاً ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألفاً بعد العديد من الاستثناءات.

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لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

وأوضحت الكحلوت، أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وأضافت: "خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49".

آليات تحديث بيانات المستفيدين الكترونياً شهر 9 2023

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، داعية المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023

وتقدم المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، وعملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

تحديث بيانات المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023