استمرار صعود الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، صعوده في التعاملات السوقية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.11 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل