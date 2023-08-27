صدمة: مسنة عجوز تحمل جنيناً "40 عاماً"

فلسطين اليوم

صدمت امرأة في الثمانينات من عمرها الأطباء عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها هي في الحقيقة جنين محنط برحمها منذ قرابة 4 عقود.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن المرأة البالغة 84 عاما ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب ألم في بطنها، وتبين أنها تحمل جنينا محنطا منذ 40 عاما.

ويعتقد الأطباء أن الجنين تعرض للتكلس داخل الرحم، في حدث نادر للغاية يسمى "الجنين المتحجر" أو "الجنين المتكلس".

وتحدث هذه الحالة عندما يموت الجنين في رحم أمه، ويكون كبيرا حيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

ويعتقد الأطباء أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، وأن السيدة لم تتلقَ الرعاية المناسبة في أثناء فترة الحمل.