الاحتلال يزعُم: إحباط تهريب عبوات ناسفة للضفة المحتلة عبر الأردن

فلسطين اليوم

زعمت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، إحباط عــمــلــيــة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية الشهر الماضي للضفة المحتلة".

وكشفت ما تُعرف بـ"المنظومة الامنية الإسرائيلية" عن عملية التهريب التي تم إحباطها من الأردن الشهر الماضي، وشملت عبوات ناسفة صنعت على ما يبدو في إيران. بحسب زعمها.

كما زعمت "المنظومة الأمنية"، أن العبوات كانت في طريقها إلى تنظيمات فلسطينية في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات ضد كيان الاحتلال.

ويرفض كيان الاحتلال الكشف عن مسار التهريب في الوقت الحالي؛ لاستكمال التحقيقات.

وأشارت أجهزة أمن الاحتلال أن العبوات الناسفة كبيرة جداً، وهذا ما دفع نتنياهو قبل ايام لتوجيه اصبع الاتهام ضد ايران.