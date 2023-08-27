أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، بأن أربعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارت الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "إن الأسرى الأربعة هم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل".

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بحالة الأسير عبد الرحمن براقة، ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد أن فشل الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون، وبناء على ذلك تم نقله من زنازين سجن "نفحة" إلى زنازين سجن "ريمون".