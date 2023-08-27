موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2023- موعد إجازة المدارس في اليوم الوطني الـ93

فلسطين اليوم

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2023- موعد إجازة المدارس في اليوم الوطني الـ93- تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الـ93 في 23 سبتمبر المقبل، والمعروف محليًا بـ اليوم الوطني وهو اليوم الذي وحّد فيه الملك عبدالعزيز آل سعود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في 1932م.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2023- موعد إجازة المدارس في اليوم الوطني الـ93

ومنذ عام 2005، تحرص المملكة العربية السعودية على إقامة احتفالات رسمية مهيبة وفقًا لمرسوم ملكي أصدره الملك الراحل عبدالله آل سعود، لتتحول هذه المناسبة إلى "عرس وطني مهيب" يشارك فيه كافة أبناء الشعب السعودي مع إقامة العديد من الأنشطة الرائعة في كافة المدن والقرى السعودية.

وفي كل عام، يتم إعلان اليوم الوطني السعودي 1445 عطلة رسمية كي يتسنى لجميع أفراد المجتمع السعودي المشاركة في الاحتفالات التي تقام في كافة المدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ومعظم الأنشطة التجارية ستكون مغلقة.

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موعد اليوم الوطني السعودي 1444

يتم الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، لكن هذا العام، يأتي اليوم الوطني السعودي في نسخته الـ 93، والذي يوافق هذا يوم السبت 23 سبتمبر 2023 والموافق بالتاريخ الهجري 8 ربيع الأول.

إذا صادف العيد الوطني يوم السبت، فسيكون يوم الأحد عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، إذ جاء تأخير يوم إجازة اليوم الوطني هذا العام بسبب توافق اليوم الوطني مع موعد الإجازة الرسمية الأسبوعية في الكثير من القطاعات بالسعودية وهو يوم السبت، وتبدأ الاحتفالات باقتراب يوم 23 حيث يتم رفع الأعلام وتقام الحفلات المختلفة.

اجازة اليوم الوطني للمدارس 1445

يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام 2023 يوم السبت في 23 سبتمبر وهو يوم عطلة، وبحسب القانون السعودي إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أسبوعية فيعوض الطلاب عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية أن عطلة اليوم الوطني للمدارس ستكون يوم الأحد، 24 سبتمبر 2023.

متى اجازة اليوم الوطني السعودي 2023 في القطاع العام؟

بالنسبة إلى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الوزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة اليوم الوطني 93 وهو يوم الأحد 24 من شهر سبتمبر المقبل 2023 والموافق هجريًا 9 ربيع الاول.

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كيف يتم الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟

يمثل يوم 23 سبتمبر من كل عام فرصة للمواطنين السعوديين للتعبير عن فخرهم بوطنهم والاحتفال بتراثهم الثقافي والتطلع إلى المستقبل. تحتفل المملكة باليوم الوطني برقصات وأغاني ومهرجانات شعبية.

هناك الكثير من الطرق التي يستعد المواطنين والمواطنات للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، ومنها:

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"هوية اليوم الوطني السعودي" والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا "هي لنا دار".

تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات.

إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص اليوم الوطني السعودي بطريقة سلسلة وسهلة.

اليوم الوطني السعودي الـ92 : الموعد - الهوية - طريقة الاحتفال

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ذات الرموز السعودية الوطنية.

توزيع هدايا تحميل الرموز السعودية الوطنية على المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

أنشطة واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93

تتحول المملكة العربية السعودية إلى مهرجان مفتوح مع العديد من الأنشطة والاحتفالات التي تقام في هذا اليوم خصيصًا.

تقام في هذا اليوم الخاص عروض لرقصات فولكلورية ومهرجانات عامة وأنشطة ثقافية أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تشمل الأنشطة الأخرى لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية العروض والمعارض الفنية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

تتزيّن شوارع المدن بالأعلام السعودية، فيما تمتلئ المباني والمنازل والطرق والسيارات والشوارع في كل مدينة بالبالونات الخضراء، فيما يرتدي معظم المواطنين قمصانًا خضراء أيضًا.

عروض اليوم الوطني السعودي الـ93

تنتهز الكثير من العلامات التجارية مناسبة اليوم الوطني من أجل تدشين عروض خاصة بهذا اليوم المميز وتضيف متعة جديدة مع خصومات العيد الوطني السعودي على المنتجات المفضلة.

وتشمل عروض اليوم الوطني 2023 على كوبونات خصم تتراوح بين 50%-90% على أفضل المنتجات التجارية مثل العطور والملابس والمجوهرات ومساحيق التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.