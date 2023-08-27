فلسطين اليوم

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، في غابة شجرية بمدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء.

وبحسب مصادر إعلامية، تواصل قوات الحماية المدينة بجنوب سيناء السيطرة على الحريق الذي شب بالغابة الشجرية التي تبعد 3 كم عن مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.

وقالت المصادر: "على الفور انتقلت 15 سيارة من سيارات الحماية المدينة بطور سيناء وشرم الشيخ، وسيارات شركة "بتروبيل" بمدينة الورديس للسيطرة على الحريق".

وأوضحت أنه لشدة الرياح اشتعلت النيران في كافة أرجاء الغابة الشجرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها حتى الآن لإخماد ألسنة اللهب.

لمشاهدة الفيديو: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=323475863480368