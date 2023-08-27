سلاح الجو الروسي يستهدف مطاراً في كييف

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها الجوية نفذت ضربة ناجحة لأحد المطارات في مقاطعة كييف الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: شنت القوات المسلحة الروسية في الليل ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت مطارا في منطقة بلدة بينتشوكي في مقاطعة كييف".

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وبحسب البيانات، فقد خسرت القوات الأوكرانية نحو 785 جنديا خلال اليوم الماضي.