جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية غداً في مزارع شبعا

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، عن انطلاق مناورة عسكرية غداً في منطقة مزارع شبعا قرب الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مناورة عسكرية ستبدأ يوم غدٍ في منطقة مزارع شبعا "جبل دوف" عند الحدود الشمالية".

وأضاف المتحدث باسم "الجيش": "سيتخلل المناورة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات وإطلاق نار".