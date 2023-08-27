السعودية: محمد صلاح يخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول

فلسطين اليوم

كشفت القنوات الرياضية السعودية، أن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بات قريبا جدا من الرحيل عن النادي الإنجليزي من أجل الانتقال للدوري السعودي.

وذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية أن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع الاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

وقال مقدم برنامج "الديوانية" في القنوات الرياضية السعودية: "مصادر الديوانية تؤكد أن محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (يوم الأحد)، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه لنادي الاتحاد السعودي".

وأضاف: "صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه، وأيضا مشاركة ستكون فعالة في كأس العالم للأندية".

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن صلاح أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته في الانضمام إلى الاتحاد لبدء تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "القرار النهائي متروك لإدارة ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب".

وكان صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 حزيران/ يونيو 2025.

واستقطب الدوري السعودي عددا من أكبر نجوم الكرة العالمية منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي نيمار، وغيرهم.