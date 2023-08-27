قناة عبرية: لهذا السبب ظهر "العاروري" باللباس العسكري..!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، سبب ظهور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري باللباس العسكري.

وقالت القناة 12 العبرية: "إن ظهور العاروري باللباس العسكري يريد أن يقول إنه يدير الحرب من هنا وهو واحد من مقاتلي المقاومة ومستعد لأن يموت شهيداً". بحسب القناة.

وكان قد ظهر العاروري صباح اليوم بالزي العسكري وجانبه سلاحه، في أعقاب تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو له بالاغتيال.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل موجة تحريض واسعة قد صالح العاروري، والدعوات لاغتياله وخاصة بعد اعتراف حماس رسميا بمسؤوليتها عن عملية الخليل التي أدت لمقتل مستوطنين.