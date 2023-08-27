26 إصابة في انقلاب حافلة سياحية جنوب تركيا

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، إصابة 26 شخصا، ثلاثة منهم بحالة حرجة، إثر تعرض حافلة سياحية لحادث في ولاية قرمان جنوبي البلاد.

وقالت قناة "تي جي آر تي" التلفزيونية التركية: "الحافلة السياحية التي انزلقت للخلف انقلبت وخرجت عن السيطرة في حديقة أحد المنازل. وأصيب في الحادث 26 شخصا".

وأضافت القناة التركية: "ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى إرمينك الحكومي في حالة حرجة".

وسابقاً، لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون بحادث سير مأساوي في مدينة يوزغات وسط تركيا.