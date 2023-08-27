فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد 27/8/2023، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية مادما، جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف الشهود، أن الجنود والمستوطنين حاولوا تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء اليوم.

















