الكشف عن لقاء سري بين وزير خارجية الاحتلال ونظيرته الليبية

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 27-8-2023، عن لقاء سري عقده وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، مع نظيرته الليبية مؤخراً.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،: "إن وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش".

وأضافت الصحيفة العبرية: "هذا هو الاجتماع الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

وأوضحت، بأن "إسرائيل" وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وبدوره، وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين "إسرائيل" وليبيا".

وأضاف كوهين: "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات مع طرابلس أهمية كبيرة وإمكانات هائلة "لإسرائيل".

ووجه كوهين الشكر لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على استضافة الاجتماع الذي وصفه بالتاريخي، في روما.