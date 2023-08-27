وزارة الحكم المحلي بغزة تعلن عن مجموعة من التسهيلات للمواطنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة اليوم الاحد 27/أغسطس/2023 عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة.

وقالت الوزارة ان التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%.

وأوضحت ان الحملة ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

وكشفت الوزارة أن من ضمن هذه التسهيلات رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.

وأشارت ان هناك بعض المحفزات الخاصة ستكون للمواطنين الملتزمين، سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.