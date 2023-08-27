وفاة فتاة جراء حادث دعس في نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

توفيت فتاة (17 عاماً)، اليوم الأحد، متأثرةً بإصابتها بحادث سير دعس كانت قد تعرضت له قبل أسبوع في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الفتاة كانت قد تعرضت للحادث من قبل مركبة في بلدة دوما، وبفحص المركبة تبين أنها غير قانونية وتم نقل المصابة إلى المشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج، نظراً لإصابتها البليغة وأعلن الأطباء اليوم عن وفاتها.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وأن خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا التحقيق فيه للوقوف على ملابساته في حينه.