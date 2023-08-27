قوات الاحتلال تعتدي على مسجد الشبلي وسط الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على مسجد الشبلي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، اعتداء قوات الاحتلال على زاوية ومسجد الشبلي بتكسير زجاج الأضرحة ونوافذ المسجد.

وقال الجعبري في بيان له، "إن ممارسات الاحتلال واعتداءاته تعكس سياسة التطهير العرقي والديني التي يتبعها الاحتلال".

ودعا المواطنين والمؤسسات المعنية للوقوف عند واجباتها لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة.

ويرجع تاريخ إنشاء "مقام الشبلي" للفترة العثمانية في عام 1260هـ/1844م، وفي عام 2003م، عمدت لجنة إعمار الخليل، إلى ترميمه، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية، مقرها في الكويت.