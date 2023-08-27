قوات الاحتلال تعتقل شاباً على حاجز عسكري بطولكرم

فلسطين اليوم- جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مخيم جنين عند حاجز عسكري واقتحمت بلدة عرابة وقرى جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الفايد من مخيم جنين أثناء مروره عند حاجز عسكري قرب طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرى بير الباشا ونزلة زيد وطورة ونصبت حاجزا عسكريا عند مفترق عرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.