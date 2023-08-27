قطر: لسنا بحالة حرب مع "إسرائيل" لكنها تحتل فلسطين

فلسطين اليوم- وكالات

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده "ليس لديها حرب مع إسرائيل"، لكنه أكد أن على "إسرائيل" التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وردا على سؤال حول صفقة سعودية أمريكية "إسرائيلية" محتملة، أشار خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد خطاب ألقاه في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، الجمعة المنصرم، إلى أن "موقف قطر بشأن أي اتفاق من هذا القبيل ظل ثابتا لسنوات".

وتابع: "لم نسمع أي شيء رسميا عن أي محادثات بشأن السعودية وإسرائيل، ولكن في نهاية المطاف، تحتفظ قطر بنفس الموقف، وهو أن قرارات السياسة الخارجية لكل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تعتمد على تقييمها الخاص"، في إشارة منه إلى مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم بين أعضائه البحرين والإمارات العربية المتحدة، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020 بموجب "اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن "قطر تعتقد أن أفضل طريق للمضي قدما هو مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2001، وعرضت من خلالها التطبيع الكامل بين الدول العربية وإسرائيل في حال انسحاب الأخيرة من الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان، وسمحت بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".