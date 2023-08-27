دائرة العمل الخيري في حركة الجهاد تنهي مشروع توزيع 7200 حقيبة مدرسية

فلسطين اليوم- غزة

أنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ودائرة العمل الخيري مشروع توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية وزي مدرسي كامل لما يقارب 7200 طالب وطالبة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي تنفذها دائرة العمل الخيري في حركة الجهاد الإسلامي لسد حاجة الناس، والمساهمة في دعم المسيرة التعليمية وتخفيف الضغط الاقتصادي عن عائلات الطلبة.

وقال رئيس دائرة العمل الخيري في حركة الجهاد الإسلامي أ. محمد الحرازين بأن هذا المشروع يهدف للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع محافظات قطاع غزة، إضافة إلى الأسر المعوزة التي فقدت عملها جراء الحصار المتواصل والفقر المدقع، وأبناء الشهداء والأسرى.

وأضاف القيادي الحرازين بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، أصبحت العديد من الأسر الفقيرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية، وأصبح من الصعب عليهم تلبية المستلزمات الدراسية لأبنائهم الطلاب والطالبات، الذين أصبحوا في أمس الحاجة للحصول على تلك الاحتياجات المتنوعة، ومن ضمن الاحتياجات الأساسية التي لا يستغني عنها الطلبة الحقيبة المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي.

وعبر القيادي الحرازين عن شكره العميق لكل من ساهم في ادخال الفرحة لقلوب الأطفال، والجمعيات والمؤسسات المانحة والشريكة، والأخوة الشركاء

وأعرب العديد من الأهالي الذي استفادوا من المشروع عن شكرهم لدائرة العمل الخيري، التي ساهمت وبصورة فاعلة في توفير مستلزمات أبنائهم من حقيقة مدرسية ومواد قرطاسية، وزي مدرسي، مؤكدين أنه رغم بدء العام الدراسي إلا أنهم لم يتمكنوا من توفير احتياجات أبنائهم.