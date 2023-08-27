الأسير المجاهد شادي زكارنة يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم- جنين

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد شادي طلال محمود زكارنة (37 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 22 شهرًا و18 يومًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/10/2021م ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة حيازة سلاح ونشاطات ضد الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر شادي زكارنة ولد بتاريخ 25/01/1986م، وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر شادي زكارنة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.