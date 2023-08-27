مهجة القدس تنظم إشهار كتاب أرواح مسافرة لكوكبة من شهداء الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم- غزة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد حفل إشهار كتاب (أرواح مسافرة) لكوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المفقودين والمحتجزة جثامينهم، تزامنًا مع اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال وذلك في فندق الكومودور غرب مدينة غزة، بحضور العشرات من قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي الهيئات الوطنية والشعبية المختلفة.

وخلال حفل الإشهار تحدث الدكتور جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى قائلًا: إن ارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة عند الاحتلال بعد قرار المحكمة الصهيونية عام 2015م أكثر من 120 شهيدًا داخل الثلاجات، من بينهم 12 طفلًا و11 أسيرًا، وأكثر من 260 داخل مقابر الأرقام، ولا ننسى في هذه المعركة 74 مفقودًا منذ العام 1976م اعتقلهم العدو واختفت أخبارهم حتى هذه اللحظة".

وأضاف عليان: "يأتي كتاب أرواح مسافرة الذي تصدره مؤسسة مهجة القدس كأقل الواجب تجاه هذه القضية الوطنية والإنسانية والدينية من أجل استنفار كل القوى المؤسسات الفلسطينية لرفع الظلم الممتد على هذه الجثامين وعلى أهاليهم وشعبهم وإغلاق هذا الملف كاملًا".

ودعا عليان على مواصلة الحراك بكل الأدوات وفي كل مكان من أجل استرداد جثامين أبناءنا وشهداءنا وطرق جداران المجتمع الدولي، ومواصلة مقاومة عدونا في كل الساحات وبكل السبل المتاحة، مؤكدًا على الوقوف بكل قوة في الدفاع عن الحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة صهيونية غير مسبوقة، مطالبًا الكل الفلسطيني بالتصدي بكل قوة لجريمة الاعتقال الإداري التي تتسع يومًا بعد يوم، محملًا الاحتلال المسؤولية عن حياة الشيخ ماهر الأخرس.

ومن جانبه قال أ. صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "إن شهداؤنا ليسوا أرقامنا بل هم نجوم ساطعة فوق رؤوس المقاومة وفي السماء في عليين، الشهداء لا يموتون هم أحياء عند ربهم وأحياء في قلوبنا لما مثلوه من أسطورة نضالية بتضحياتهم بأنفسهم من أجل الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعا ناصر الكل الفلسطيني باستمرار المسيرات والتحركات الشعبية نصرة لأسرانا الذين يعانون من عنصرية هذا المحتل بحرمانهم من الزيارات والإهمال الطبي، والتحرك على الصعيد الدولي لنشر قضيتهم وإبرازها للعالم، مطالبًا الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام وتوفير مقومات الصمود للشعب.

وفي كلمة مسجلة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قال الوزير قدورة فارس: إن ما تقوم به دولة الاحتلال باحتجازها جثامين الشهداء إنما هو عمل ينتسب إلى أعمال الإجرامية، يريد به هذا المحتل النيل من ذوي الشهداء وهو يعلم تمامًا مستوى التقدير الذي يكنه الشعب الفلسطيني لمن ضحى في سبيل مقدساته.

ودعا فارس العالم أن يكف عن غض الطرف عن هذه الجريمة الذي يرتكبها هذا المحتل باحتجاز جثامين الشهداء، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء هذه القضية وإعادة جثامين الشهداء لذويهم ليتم إكرامهم وموارثهم الثرى بالطريقة الإسلامية.

وفي كلمة عوائل الشهداء قال أ. عبد الله سكر: "كانت أمنية أمي رحمها الله دائمًا هي أن ترى قبر ابنها وتزوره وتدعو له كباقي أمهات الشهداء كانت تقول لي "نفسي يما قبل ما أموت أشوف قبر أخوك أنور"، وأبي رحمه الله لم يترك مؤسسة حقوقية أو دولية أو حتى تابعة للاحتلال إلا وطرق بابها ولكن للأسف لم يحرك أحد ساكنًا في هذا العالم الظالم".

ودعا سكر إلى تسليط الضوء على هذه القضية باعتبارها قضية رئيسية قضية ضمير قضية إنسانية لكل من هو إنسان في هذا الزمان، والعمل من أجل وقف هذه البلطجة الصهيونية وتقديم قادتها واعتقالهم بتهمة التمثيل بجثامين أبناؤنا وسرقة أعضائها.

من جهته ألقى الدكتور محمد عرندس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كلمة الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي- اللجنة السياسية: "نكتب إليكم هذه الكلمات ونحن نتعرض لهجمة لم تمر على الحركة الأسيرة منذ نشأتها، فهذا الأرعن المتطرف بن غفير والحكومة اليمينية الفاشية خلفه يحاولون صباح مساء أن يصادروا حقوقنا ويمارسوا إرهابهم علينا، ولكنا لا نبالغ إن قلنا أنهم يحاولون قتلنا يوميًا جسديًا ونفسيًا".

وأضاف: "يجب ألا يتم ادخار أي جهد لإرجاع جثامين الشهداء وإطلاق سراح الأسرى، فنحن لا نريد أن نكون أرقام ولا نريد أن ينهش المرض أجسادنا والسنين تأخذ من أعمارنا وننتقل من مقابر الأحياء إلى مقابر الأرقام".

وفي الختام كرمت مؤسسة مهجة القدس عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم وفاءً لهم ولتضحيات أبنائهم الشهداء.