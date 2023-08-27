لجان المقاومة في فلسطين: تهديدات نتنياهو بالاغتيالات تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن "تهديدات الإرهابي نتنياهو رئيس كيان العدو بإغتيال الشيخ القائد صالح العاروي وقادة مقاومة شعبنا تعبر عن الإفلاس والعجز والفشل الذي يعيشه الكيان الصهيوني وقادته المجرمين بفعل تصاعد المقاومة وضرباتها النوعية التي أربكت حسابات العدو وقادة جيشه المهزوم".

وقال مسؤول الإعلام في اللجان، محمد البريم "أبومجاهد"، في تصريح صحفي "إن تهديدات المجرم نتنياهو لقادة المقاومة والشيخ صالح العاروري لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته ولن تثني أبطال شعبنا ومقاوميه الشجعان من مواصلة ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل شبر من أرضنا المباركة".

وأكد البريم أن "من حق شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية أن يقاوم العدو على كامل التراب الفلسطيني وسيدفع هذا العدو ثمن أي جريمة أو حماقة يرتكبها وسيواجه بمقاومة وردود تفوق كل حساباته و لا حدود لها".