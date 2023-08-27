مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" يواصل فعالياته تأكيداً على مساندة الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

يواصل مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" فعالياته، بقاعة خاتم النبيين في العتبة الحسينية المقدسة، والتي تنظمها الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وبمشاركة من 65 دولة.

وأكّد المشاركون في المؤتمر الذي حمل عنوان "فلسطين والإمام الحسين الأبعاد العالمية للشخصية الرّساليَّة والقضيَّة الإنسَانيَّة"، أنّ حضورهم هو امتداد للنهضة الحسينية، وتجديدٌ لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرته، مشدّدين على وجوب مواجهة العدو الصهيوني والتّصدي له.

وكانت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة، قد بدأت فعالياتها بزيارة مقام الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثمّ مقام أبي الفضل العباس.

وتختتم الجلسة عند الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا بصلاة الظهر جماعة في الحرم الشريف، ومن ثمّ تستأنف أعمال المؤتمر عند الساعة الرابعة ظهرًا بجلسة عمل تناقش الواقع الفلسطيني وجهاد العراقيين في فلسطين، وذلك في جامعة وارث الأنبياء.

وفي اليوم الثاني، ستناقش اللجان المشاركة التجليات العالمية في القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس الشريف، إلى جانب مسؤولية الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك منذ الساعة التساعة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، في جامعة وارث الأنبياء عليه السلام، وعند الساعة الرابعة عصرًا تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر والتي ستضمن كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، يليها قراءة البيان الختامي وإعلان نتائج المؤتمر، في مدرج جامعة الزهراء عليها السلام (للبنات).