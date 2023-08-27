مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويدمرون غرفة زراعية في بلدة تقوع

فلسطين اليوم

اقتلع عدد من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون ودمروا غرفةً زراعية في بلدة تقوع، شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح خلال تصريح صحفي بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت حوالي 40 شجرة زيتون في منطقة البرية شرق البلدة تعود بالمناصفة للمواطنين سمير محمود جبريل وسميح العمور، كما دمرت أبواب حظيرة لتربية الأغنام وغرفة زراعية وأسلاكاً شائكة.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في منطقة البرية، وقاموا بالاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم واقتلاع أشجارهم.