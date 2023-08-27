حماس: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري وقادة المقاومة "جوفاء"

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

وشددت حماس في بيان لها وصل " وكالة فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الأحد "27اغسطس 2023"، أن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن على "العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم".