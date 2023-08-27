اعتصام عدد من المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله

فلسطين اليوم- رام الله

نظم عدد من المعلمين اعتصاما أمام مقر وزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله، مطالبين بالتراجع عن قرارات مديريات التربية والتعليم نقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى دون مسوغات أو أسباب حقيقية كما يقولون.

وأكد المعلمون المنقولون أن نقلهم يأتي على خلفية مشاركتهم في الإضراب العام الدراسي الماضي والذي استمر لقرابة 80 يوما، رافضين تبرير الوزارة أن التنقلات لأسباب فنية.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد على رفض النقل التعسفي، ورفض وقف عدد من المدراء الذين رفضوا تنفيذ قرارات النقل لأنهم رأوا بها تنقلات تعسفية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طالبت في بيان لها وزارة التربية بتوضيحات حول تلك التنقلات، مؤكدة أنها تلقت شكاوى بشكل مباشر من المعلمين، وبلغ عدد الحالات التي وثقتها 100 حالة لتنقلات اعتبرها المعلمون تعسفية.

الهيئة أشارت إلى أنها في أعقاب انتهاء الإضراب العام الدراسي الماضي كانت تلقت وعودا بعدم إيقاع عقوبات على المعلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب.