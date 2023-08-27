هل نشتري أم نبيع الدولار بعد أن وصل لـ 3.80 شيقلاً... خبير مالي يقدم النصيحة؟

فلسطين اليوم

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي التحليق مقابل الشيكل الإسرائيلي" اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعات قياسية لأكثر من 3 سنوات.

ويصرف الدولار الأمريكي بـ 3.80 مقابل الشيكل الإسرائيلي في تعاملات اليوم الأحد، فما أسباب صعود الدولار مقابل الشيكل، هل سيصل مستوى التسعينيات والـ 4 شواكل خلال الفترة المقبلة؟

المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، أرجع أسباب تراجع الشيكل أمام الدولار الأمريكي إلى الخلافات والمشاكل السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الناجمة عن قانون "التعديلات القضائية"، إضافة إلى الوضع الأمني الراهن، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية على إحدى الجبهات، ناهيك عن بيانات التي تتمثل عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وتوقع أبو قمر خلال مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي ليصل إلى مستوى 3.82- 3.83 شيكلاً خلال الأسبوع المقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أن يصل إلى مستوى التسعينيات أو الـ 4 شواكل حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن البنك المركزي "الإسرائيلي" لن يسمح باستمرار تراجع الشيكل وصعود الدولار الأمريكي؛ لأن أي ارتفاع للعملات مقابل الشيكل يضر السياسيات الاقتصادية لكيان الاحتلال.

ووجه نصيحة للمواطنين، أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مناسب جداً للبيع؛ لأنه يمكن أن يتراجع بعد أن يصل إلى مستويات الـ 3.82 شيكلاً، منوهاً إلى عدم وجود أي استقرار على سعر الدولار مقابل الشيكل؛ بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في "إسرائيل".