نادي الأسير: عمليات تفتيش واسعة في قسم 13 داخل سجن نفحة

فلسطين اليوم

شرعت قوات القمع المسماه بوحدات (اليماز) صباح اليوم الأحد 27/8/2023، باقتحام غرفة (81) في قسم (13) في سجن (نفحة) ونفذت عمليات تفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير:" إنّ هذا القسم يقبع فيه الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخرًا من سجن (عسقلان) إلى سجن (نفحة)."

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ أسرى (عسقلان) الذين جرى نقلهم إلى (نفحة)، تعرضوا لعمليات تنكيل، كما وتعرضت مقتنياتهم للتخريب والتدمير.