هل ستصرف السلطة راتباً كاملاً لموظفيها عن شهر أغسطس بعد وعودها للمعلمين بصرفه كاملاً ؟

فلسطين اليوم

مع قرب موعد صرف رواتب موظفي السلطة ، بدأت التساؤلات بشأن مصير راتب شهر أغسطس الجاري لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة ، وخاصة بعد وعود السلطة الفلسطينية وفقا لحراك المعلمين الموحد بصرف راتب شهر أغسطس/آب الجاري، كاملا، مع بذل جهود لصرف جزء من المستحقات السابقة، حيث تصرف الحكومة الفلسطينية مرتبات الموظفين العامين بنسبة 80 في المائة منذ عامين تقريباً.

فهل ستفي السلطة بوعودها للمعلمين وتصرف راتب الشهر القادم كاملاً ؟؟ هو ما يتم تداوله حالياً من المعلمين والهيئات التدريسية والإدارية في المؤسسات التعليمية، وذوي الطلبة الذين يخشون على أبنائهم بانقطاعهم عن التعليم داخل مدارسهم، فريق وكالة فلسطين عكف للإجابة عن هذا السؤال.

كشف مصدر كبير في السلطة الفلسطينية لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية عن حقيقة صرف الراتب كاملاً للشهر القادم، قال: "لا أعتقد أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإعطاء راتب كامل هذا الشهر للموظفين، بل ستبقى نسبة ال 85% هي المتوقعة كما الشهر الماضي"

وعن السبب، قال:" الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة حتى اللحظة، وذلك بسبب قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنة أموال المقاصة، وقلة الموارد المالية التي تجبيها السلطة من الضرائب".

ويترقب أكثر من 50 ألف موظف الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة عن شهر أغسطس 2023، ويأملون في أن تصرف رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس في أقرب وقت، لاسيما في ظل الفقر الذي يعيشه قطاع غزة على وجه العموم، حيث كانت نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن الشهر الماضي 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، ويأمل الموظفون أن ترتفع نسبة صرف رواتب موظفي السلطة إلى راتب كامل مع نسبة مستحقات فوق الـ 10%.

وقد صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين عن شهر تمو 2023، بنسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيكل.

وشدّدت الوزارة في بيان صحفي على أنّ بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.