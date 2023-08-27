الجهاد الإسلامي: اغتيال قادة ورموز شعبنا لن يوقف مسيرة المقاومة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم الأحد 26 أغسطس 2023، أن اغتيال قادة ورموز الشعب الفلسطيني لن توقف مسيرة المقاومة التي ستمضي دونما تردد نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وقال سلمي في الذكرى الـ 22 لجريمة اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أبو علي مصطفى: إن استمرار المقاومة وامتدادها وتصاعدها هو دليل ساطع على فشل سياسة الاغتيالات، وإن التهديدات التي يطلقها مجرمو الحرب الصهاينة ضد قادة الجهاد والمقاومة لن تضعف من عزيمتنا، بل إنها تعني لنا أن الصراع سيبقى مستمراً وأن علينا أن نستثمر كل لحظة من أجل دعم وتطوير المقاومة ومشاغلة العدو وإدامة حالة الاشتباك معه.

ووجه سلمي التحية لكل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال الذين يواجهون العدو بكل بسالة ويواصلون استعدادهم للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

نص البيان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

في ذكرى اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى..

🔻 المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي:

▪️ تمر اليوم الذكرى الـ 22 لجريمة اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أبو علي مصطفى، الذي سيبقى اسمه عنواناً في مسيرة العمل الوطني المقاوم.

▪️ إننا في ذكرى اغتيال القائد الشهيد أبي علي مصطفى نؤكد أن اغتيال قادة ورموز الشعب الفلسطيني لن توقف مسيرة المقاومة التي ستمضي دونما تردد نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

▪️ إن استمرار المقاومة وامتدادها وتصاعدها هو دليل ساطع على فشل سياسة الاغتيالات، وإن التهديدات التي يطلقها مجرمو الحرب الصهاينة ضد قادة الجهاد والمقاومة لن تضعف من عزيمتنا، بل إنها تعني لنا أن الصراع سيبقى مستمراً وأن علينا أن نستثمر كل لحظة من أجل دعم وتطوير المقاومة ومشاغلة العدو وإدامة حالة الاشتباك معه.

▪️ التحية لكل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال الذين يواجهون العدو بكل بسالة ويواصلون استعدادهم للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.