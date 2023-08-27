الأسير حلاحلة يتكفّل بكسوة مدرسيّة لثلة من حفظة القرآن والأيتام

فلسطين اليوم

تكفّل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ثائر حلاحلة اليوم الأحد ٢٧/٠٨/٢٠٢٣ ؛ بتقديم كسوة مدرسيّة لثلة من حفظة القرآن الكريم والأيتام في المحافظة الوسطى.

وأوضح القائمون على توزيع الملابس والحقائب المدرسية للطلاب أن الأسير حلاحلة أهدى هذه المبادرة الخيرية لروح الاستشهادي الفارس علي حلاحلة ولأرواح شهداء المجلس العسكري لسرايا القدس الذين ارتقوا خلال معركتي وحدة الساحات وثأر الأحرار ولروح القائد بهاء أبو العطا والذين كان لهم السهم الأكبر في نصرة الأسرى والوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة، لافتين إلى أن المبادرة شملت تقديم كسوة كاملة ل٢٧ طالبا من كل مناطق المحافظة الوسطى.

ونثرت مبادرة الأسير ثائر حلاحلة البهجة والفرح والسرور في أوساط الطلاب وذويهم، وسط دعوات للأسرى بالحرية والفرج القريب.

يشار إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن سلسلة ومضات خيرية مضيئة من الأسير القيادي حلاحلة وإخوانه الأسرى في دعم الأسر الفقيرة وحفظة القرآن والأيتام على نية الفرج والحرية للأسرى والرحمة لأرواح الشهداء العظام..